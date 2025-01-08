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中國電商創辦人回老家發「億元紅包」 出動運鈔車、武裝護鈔

2025/01/08 19:02

中國京東集團創辦人劉強東回到老家發紅包和年貨給村名，出動運鈔車及武裝來護鈔。（翻攝自網路）中國京東集團創辦人劉強東回到老家發紅包和年貨給村名，出動運鈔車及武裝來護鈔。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕今年農曆春節馬上就要到了，不少人開始為發紅包做準備。中國京東集團創辦人、董事長劉強東回到老家發紅包和年貨給村名，總價高達3000萬元人民幣（約新台幣1.33億元），光是紅包現金就有1500萬人民幣（約新台幣6670萬元），因此還出動運鈔車及武裝來護鈔。

綜合中國媒體報導，劉強東回到江蘇宿遷光明村老家發新年禮品，60歲以上的老人家，每人可領1萬元的現金紅包（約新台幣4.4萬元），另外，他也給當年自己上小學時在校的所有老師們，每人準備了10萬元的現金紅包（約新台幣44.5萬元）。村里1500戶村民每戶可領取30多件年貨，包括電冰箱、刮鬍刀、零食等。

劉強東回到江蘇宿遷光明村老家發新年禮品。（翻攝自網路）劉強東回到江蘇宿遷光明村老家發新年禮品。（翻攝自網路）

事實上，這已經不是劉強東第一次給村民們發送新年禮品了。他對家鄉的慈善捐贈行為，一直是人們津津樂道的事情，2015年春節的時候，當時他回到老家，為全村650餘名60歲以上的老人，發放了每人1萬元的春節紅包。這幾年，在劉強東的幫助下，村民的生活越來越好。

劉強東兒時的家境並不富裕，當年離開村子到北京讀大學時，全村的人湊了500元人民幣（約新台幣2223元）及76顆雞蛋，因此他創業成功之後，也知恩圖報，每年都回來發年貨、紅包。

中國電商巨擘京東創辦人劉強東。（資料照）中國電商巨擘京東創辦人劉強東。（資料照）

此外，京東集團這幾年還在宿遷建設全國客服中心、淮海經濟區倉儲物流中心、京東智慧城和京東物流平行總部等項目，展現了劉強東飲水思源的精神。

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