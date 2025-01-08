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新莊知識產業園區新地標導入TOD 打造大型空中綠色平台

2025/01/08 17:39

新北市溪北交通轉運站旁規劃興建地上41層的商業辦公大樓，成為新莊知識產業園區的地標建築。圖為完工模擬圖。（城鄉局提供）新北市溪北交通轉運站旁規劃興建地上41層的商業辦公大樓，成為新莊知識產業園區的地標建築。圖為完工模擬圖。（城鄉局提供）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府推動大眾運輸導向（TOD）的都市發展策略，目前已受理43件TOD申請案，其中新莊知識產業園區位於捷運機場線、環狀線與溪北交通轉運站的交匯處，一旁的商業大樓將打造大型空中綠色平台，創造以人為本的友善步行空間。

新北市政府城鄉發展局局長黃國峰表示，溪北交通轉運站旁有一塊面積1.5公頃的基地，規劃興建地上41層的商業辦公大樓，總樓地板面積逾23萬平方公尺，成為新莊知識產業園區的地標建築，市府運用3D策略（發展強度提升、混合使用、設計優化）及一日生活圈概念，訂定地面開放空間、空橋與空中廊道的立體連通原則。

黃國峰表示，配合都市計畫劃設商業區及特定產業專用區，形成「溪北都心國際創新區」，未來在商辦大樓3樓將建置大型空中平台，種植複層綠色植物，活絡商業活動，鼓勵民眾使用大眾運輸，周邊設計街角廣場與林蔭步道，創造舒適、便捷的步行環境，落實TOD以人行優先的精神。

城鄉局都市設計科科長吳敏漳說，在都市設計審議原則要求建築物和溪北交通轉運站整體規劃，強化商業區與捷運場站的立體連結，建築物東、西、南向陽台設置立體綠化，提供7000平方公尺以上綠化面積，降低熱輻射與耗能，強化固碳效果，建築立面引進新穎的燈光科技，打造地標建築物。

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