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玉晶光2024年營收231.83億元 創歷年新高

2025/01/08 16:40

玉晶光2024年營收231.83億元。圖右為董事長陳天慶、左為總經理郭英理。（資料照）玉晶光2024年營收231.83億元。圖右為董事長陳天慶、左為總經理郭英理。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭大廠玉晶光（3406）今日公告去年12月營收14.49億元，月減28.7%、年減20.37%；2024年全年營收231.83億元，年增6.96%，創歷年新高。玉晶光表示，目前2025年新機種開發如期進行中，對今年營運展望維持審慎樂觀看待。

玉晶光第4季營收則為54.55億元，季減27%、年減20%，玉晶光指出，去年12月營收衰退主因是客戶需求趨緩，不過除全年營收創新高，玉晶光前3季稅後淨利34.65億元、每股稅後盈餘（EPS）30.73元，也已經超過2023年全年，意謂2024年獲利也將創新高。

玉晶光董事長陳天慶日前於法說會中表示，今年智慧型手機新機種會較去年增加，潛望式鏡頭也有望導入更多機種，對營運正向。加上今年各品牌都聚焦薄型手機，因會再壓低鏡頭厚度、生產難度更高，日前玉晶光總經理郭英理曾說，生產難度高對玉晶光就是機會，也看好機器人、VR（虛擬實境）裝置商機持續。

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