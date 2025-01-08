晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

特力去年營收達367.7億元 年增3.7％

2025/01/08 16:29

特力集團今日公佈12月合併營收為35.5億元，年增13.9 %；全年合併營收為367.7億元，年增3.7%。（特力提供）特力集團今日公佈12月合併營收為35.5億元，年增13.9 %；全年合併營收為367.7億元，年增3.7%。（特力提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕特力（2908）集團今日公佈12月合併營收為35.5億元，年增13.9 %；全年合併營收為367.7億元，年增3.7%，展望2025年，儘管國際局勢仍詭譎多變，特力集團將持續深耕既有客戶、開發新客戶、強化產品專業及差異性。

特力表示，貿易事業體受惠於北美客戶拉貨暢旺，12月貿易營收為17.9億元，年增25.9%，占整體營收比重達50%；累計1~12月營收為197億元，年增4.4%，單月及累計營收雙雙成長，顯示貿易成長動能仍呈現穩中透強。

零售事業體12月營收為12.2億元，受惠於農曆新年前夕，居家產品採購需求持續升溫，本月營收較年增4.8 %，其中特力屋12月營收為7.8億元，占零售事業營收比重64%；和樂家居12月營收為3億元，占零售事業營收比重24%。

儘管本月營收在春節紅利的的帶動下較去年有所成長，然而臺灣零售事業目前仍面臨大環境挑戰，特力零售事業依舊戰戰兢兢，除了適度調整自身產品品類結構因應外，亦持續優化修繕服務，積極搶攻修繕市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財