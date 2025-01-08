特力去年營收達367.7億元 年增3.7％

特力集團今日公佈12月合併營收為35.5億元，年增13.9 %；全年合併營收為367.7億元，年增3.7%。（特力提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕特力（2908）集團今日公佈12月合併營收為35.5億元，年增13.9 %；全年合併營收為367.7億元，年增3.7%，展望2025年，儘管國際局勢仍詭譎多變，特力集團將持續深耕既有客戶、開發新客戶、強化產品專業及差異性。

特力表示，貿易事業體受惠於北美客戶拉貨暢旺，12月貿易營收為17.9億元，年增25.9%，占整體營收比重達50%；累計1~12月營收為197億元，年增4.4%，單月及累計營收雙雙成長，顯示貿易成長動能仍呈現穩中透強。

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零售事業體12月營收為12.2億元，受惠於農曆新年前夕，居家產品採購需求持續升溫，本月營收較年增4.8 %，其中特力屋12月營收為7.8億元，占零售事業營收比重64%；和樂家居12月營收為3億元，占零售事業營收比重24%。

儘管本月營收在春節紅利的的帶動下較去年有所成長，然而臺灣零售事業目前仍面臨大環境挑戰，特力零售事業依舊戰戰兢兢，除了適度調整自身產品品類結構因應外，亦持續優化修繕服務，積極搶攻修繕市場。

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