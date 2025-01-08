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不只賣火鍋 海底撈「小嗨愛炸」和「焰請」年中登台開店

2025/01/08 16:02

海底撈火鍋今年登台10年，海底撈火鍋台灣區總經理陳永輝表示，預計今年中會在台灣導入海底撈旗下的「小嗨愛炸」和「焰請」品牌，跨入韓式炸雞和燒肉市場。 （海底撈提供）海底撈火鍋今年登台10年，海底撈火鍋台灣區總經理陳永輝表示，預計今年中會在台灣導入海底撈旗下的「小嗨愛炸」和「焰請」品牌，跨入韓式炸雞和燒肉市場。 （海底撈提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕海底撈火鍋今年登台10年，成為少數在台灣餐飲市場存活的人氣中國品牌，海底撈火鍋台灣區總經理陳永輝表示，預計今年中會在台灣導入海底撈旗下的「小嗨愛炸」和「焰請」品牌，跨入韓式炸雞和燒肉市場。

2015年登台的海底撈，首店進駐台北信義區就創造單店年營收達3.5億元的紀錄，成為商場眼中的「金牛」品牌，至今在全台已開出16家分店，2024年，營業額年增率達8%，會員人數突破145萬，最頂級的黑海會員更達6000人。

因應台灣餐飲市場的趨勢，海底撈推出「個人用餐服務」、「客製化慶生互動」等創新服務及產品，部份分店更設立「Hi飲吧」開賣手搖茶，滿足台灣消費者人手一杯手搖飲的飲茶需求。

海底撈今天也首度公佈「人氣鍋底前5名」，分別是「新一代番茄火鍋」、「豬肚雞火鍋」、「麻辣（牛油 / 清油）火鍋」、「三鮮火鍋」「燕麥奶火鍋（素食）」。

人氣菜色前10名依次為撈派撈麵、招牌蝦滑、撈派巴沙魚片、美國特選肥牛、響鈴卷、紅糖糍粑、撈派滑牛肉、血旺、黃金酥肉、撈派毛肚」。

1月14日起，海底撈更攜手休閒競速遊戲《蛋仔派對》，將海底撈台北京站店、台中中友店和高雄漢神巨蛋店將化身為特別主題店，以Q萌的蛋仔與粉絲們互動。

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