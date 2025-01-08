日本半導體鎖定2奈米 童子賢：想彎道超車台積電太難

童子賢今天出席玉山科技協會活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕日本政府扶持當地半導體產業，在北海道新千歲設置晶圓代工廠，以量產2奈米製程晶片作為目標，外界解讀欲與台灣護國神山台積電（2330）一別苗頭，對此，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，台積電所累積起來的優勢基礎，日本廠商想要「彎道超車」實在困難。

童子賢今天出席玉山科技協會活動時，於場外接受媒體聯訪，他回憶，1980至1990年代初期，日本曾經是讓美國半導體產業備受威脅巨人，隨著後來發生經濟泡沫化，加上邁入高齡化社會，人力成本相當高昂，日本半導體走向衰退，台灣、南韓後來居上，直到現在，台積電的先進晶圓製程已於全球一枝獨秀，備受國際市場肯定，更是各國走向AI時代的最佳夥伴。

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童子賢說，之所以認為日本不易在5年之內超車台積電，最根本的原因在於晶圓廠從設置到量產，中間所需要的時間「2年半、3年跑不掉」，且台積電為了單一2奈米製程廠房，投入的金額高達200億至250億美元（約新台幣6570億元至8213億元），日本政府就算補助新台幣2000億元，「我老實講，那個只夠試水溫」。

童子賢提到，現在台積電在台灣國內共有7座廠區同步運行，未來日本熊本、美國亞利桑納州倘若進度順利，也不排除切入先進製程，因此，競爭對手若要彎道超車，難度實在太大，從1座成功的工廠複製出2座、4座，需要的時間、金錢成本相當可觀，「台積電未來5年，甚至7年的領先程度，應該還是可以預期的」。

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