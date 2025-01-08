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濟州航空空難釀179死 南韓交通部長擬引咎辭職

2025/01/08 15:02

南韓交通部長朴庠禹（Park Sang Woo）計畫以辭職的方式，對濟州航空空難負責。（路透）南韓交通部長朴庠禹（Park Sang Woo）計畫以辭職的方式，對濟州航空空難負責。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓濟州航空（Jeju Air）上月29日發生嚴重空難，總計造成179死，消息震驚全球。最新報導指出，南韓交通部長朴庠禹（Park Sang Woo）計畫以辭職的方式，對濟州航空空難負責。

綜合韓媒報導，濟州航空一架編號7C2216航班、班機型號為波音737-800的客機，於2024年12月29日在南韓務安國際機場迫降時，疑似遭遇鳥擊，起落架失靈且發動機故障，於迫降時衝出跑道，撞向混凝土牆，導致179人罹難，成為南韓境內史上最嚴重的空難事故。

南韓交通部長朴庠禹週二（7日）在新聞發布會上表示，他對濟州航空空難事故負有重大責任，將在處理完空難事件後，選擇適當時機請辭，並承諾將迅速改善機場著陸的安全。

濟州航空8日股價收在7610韓圜，跌幅1.42%。

南韓濟州航空（Jeju Air）上月29日發生嚴重空難，總計造成179死，消息震驚全球。（法新社）南韓濟州航空（Jeju Air）上月29日發生嚴重空難，總計造成179死，消息震驚全球。（法新社）

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