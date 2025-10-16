巴基斯坦稀土藏量價值6兆美元 美將在當地設加工廠

外媒報導，巴基斯坦近日已向美國輸出首批稀土礦物。（路透檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著中國近期擴大對境外稀土及相關技術的出口管制，巴基斯坦近日已向美國出口首批稀土礦物，為上月簽署的5億美元（約新台幣153億元）合作協議揭開序幕。

美國近年積極強化關鍵礦產國內供應鏈，以降低對中國的依賴，外媒對此分析，這項行動凸顯巴基斯坦的雄心，即希望成為全球關鍵礦產供應鏈的重要參與者，為美國提供替代中國主導地位的來源。

巴基斯坦的稀土資源在種類與地點上相當多樣，《彭博》、《DAWN》等外媒報導，巴基斯坦境內已確認至少含有17種稀土元素中的12種，主要分布在旁遮普（Punjab）鹽山脈、斯瓦特（Swat）與吉爾吉特-巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）等地區。

根據英國礦產顧問機構《SFA Oxford》分析，巴基斯坦的稀土礦主要以輕稀土元素（LREEs）為主，礦物型態包括獨居石（Monazite）、磷釔礦（Xenotime）、褐簾石（Allanite）、氟碳鈰礦（Bastnaesite）與Britholite等。

主要稀土元素包含釹（Neodymium）、鐠（Praseodymium）、鑭（Lanthanum）、鈰（Cerium）、釤（Samarium）、釔（Yttrium）等，這些元素廣泛應用於電動車馬達、風力發電機、半導體、雷射與超導材料等高科技產業。

根據巴基斯坦地質局（GSP）估計，全國稀土與關鍵礦產資源價值可能高達6兆美元（約新台幣183兆元），然而，目前該國仍缺乏稀土分離與精煉設施，多數項目仍停留在地質勘探與樣本出口階段。

今年9月初，巴基斯坦陸軍所屬的邊境工程局（FWO），與美國密蘇里州的美國戰略金屬公司（USSM）簽署諒解備忘錄（MOU），USSM將投資5億美元在巴國興建稀土礦物加工廠，FWO已向USSM提供首批濃縮樣品礦物，包括銻、銅精礦，以及包括釹、鐠等稀土元素。

9月25日，白宮收到1份裝著18種稀土樣本的禮盒，而在當天，美國總統川普與巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）會談80分鐘後，隨後宣布啟動礦產開發合作

結果10月9日，中國商務部發布公告，稱為維護國家安全和利益，宣布對境外稀土物項、稀土技術實施出口管制。

對華盛頓來說，與巴基斯坦的合作，標誌著其國防、清潔能源、電動車、航空航太、先進製造和電子產品供應鏈獲得及時提振，也是在全球供應鏈競爭加劇的背景下，確保關鍵材料不受中國控制的緊急措施。

對巴基斯坦而言，這提供了1個難得的機會，使其能夠證明自己能夠將礦產潛力轉化為可靠的工業產能，但礦業諮詢機構SFA Oxford指出，此次合作的融資和法律結構尚不明確，雙方均未明確投資是以股權融資、債務融資或公私合作的方式，也未明確是否有美國發展金融公司、進出口銀行或巴基斯坦主權基金等機構提供擔保。

此外，9月簽署的諒解備忘錄，是否已發展成為具有約束力的商業合約，也尚未得到證實。

值得注意的是，巴基斯坦政府常提到，尚未開發的礦產資源價值高達6兆美元，但採礦業僅貢獻了該國GDP的2%至3%，佔全球出口的0.1%。稀土產業新聞網「稀土交易所」（Rare Earth Exchanges,REEx）也指出，巴基斯坦的地質潛力估值約為6兆美元，但這個數字多為未開發礦體的地質潛力估算，不代表可盈利的可開採量。

不過就目前情況來看，《SFA Oxford》分析指出，這筆交易對美國而言具有戰略意義，可作為中國以外的稀土來源之一，分析強調，若巴基斯坦能吸引外資建立精煉與分離設施，並在法規上與國際市場接軌，有望成為繼中國、緬甸與澳洲之後的下一個關鍵稀土供應國。

REEx則表示，巴基斯坦或許掌握著全球最豐富的未開發礦產資源之一，但重大障礙仍然存在，包括過時的採礦法、安全風險以及缺乏國內煉油能力等，如何將潛力轉化為現實仍值得觀察。

