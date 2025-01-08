晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台積電救不了？德國晶片王者夢碎 外媒曝關鍵在「這大廠」

2025/01/08 13:53

英特爾（Intel）宣布延後在德國建廠計畫。（法新社資料照）英特爾（Intel）宣布延後在德國建廠計畫。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕去年8月，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）才與歐盟執委會（European Commission）主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）為台積電歐洲廠動土，結果不到1個月，這場歡喜被英特爾（Intel）宣布延後建廠計畫而打碎，《彭博》報導，這對準備將德國打造成歐洲晶片大國的蕭茲政府而言，無疑是一大打擊。

《彭博》報導，在台積電德國廠動土時，蕭茲目標創造長期的經濟遺產野心，一度顯得勢不可擋。但不到1個月就出現變數，由於英特爾先進晶片計畫出現問題，導致德國熱情遭到毀滅性打擊。

官員透露，雖然英特爾一再保證繼續努力的決心，但隨後便宣布停止在馬德堡（Magdeburg）的300億歐元（約新台幣1.02兆元）投資計畫。消息人士透露，這使蕭茲親自推動將德國變成半導體大國的希望越來越渺茫。

報導指出，雖然前英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在2024年初時，曾稱英特爾將在德國推動生產最先進晶片，即便目前宣稱「暫停」，但許多業內人士認為，這項計畫基本上已經被放棄。

英特爾的聲明雖重擊了德國對關鍵產業的核心目標，但蕭茲團隊稱蕭茲將繼續堅持下去，但如今隨著德國執政聯盟的瓦解，社會民主黨總理即將面臨選舉，此一狀況恐也會成為負資產。

《彭博》指出，德國重塑半導體中心目標是爭奪全球「數位石油」控制權競賽的一部分。歐盟目標是到2030年在全球半導體產量的市場佔有率提高到20%，但此目標恐無法實現。根據德國工商團體Zvei和顧問公司Strategy&分析，去年德國的水準僅為8.1%，若沒有進一步投資，到2045年該水準將降至5.9%。

更雪上加霜的是，陷入困境的美國晶片製造商Wolfspeed和德國ZF集團（ZF Friedrichshafen AG）也推遲了擴張計畫，格羅方德（GlobalFoundries）更是已將部分產線遷至葡萄牙。

文章指出，現在蕭茲政府只剩下台積電與英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）和博世（Bosch）共同打造的「歐積電（ESMC）」。

過去蕭茲政府的晶片計畫是拉攏政府的主要議題，但如今英特爾投資計畫停擺，引發政府內部的雜音，業內人士坦言，有人認為蕭茲的嘗試無可厚非，也有人批評他的計劃沒有同時推動確定和潛在客戶的需求。

德國經濟部發言人表示，政府仍在與英特爾保持持續溝通，但他拒絕透露更多有關機密會談的細節。

報導也透露，蕭茲並沒有放棄將德國重塑為晶片製造中心的目標，官員們正在尋找替代方案，1位熟悉此事的政府高級官員表示，他們一直追求的目標之一是三星（Samsung）。不過《彭博》報導，目前三星尚未表示有興趣擴大在歐洲的生產。

文章最後指出，對於德國未來推出尖端AI晶片來說，英特爾的替代品很少，因為台積電不會在台灣以外生產其最先進的晶片。這一事實意味著，蕭茲在晶片製造領先領域建立有意義影響力的夢想仍難以實現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財