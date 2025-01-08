台積電救不了？德國晶片王者夢碎 外媒曝關鍵在「這大廠」

英特爾（Intel）宣布延後在德國建廠計畫。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕去年8月，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）才與歐盟執委會（European Commission）主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）為台積電歐洲廠動土，結果不到1個月，這場歡喜被英特爾（Intel）宣布延後建廠計畫而打碎，《彭博》報導，這對準備將德國打造成歐洲晶片大國的蕭茲政府而言，無疑是一大打擊。

《彭博》報導，在台積電德國廠動土時，蕭茲目標創造長期的經濟遺產野心，一度顯得勢不可擋。但不到1個月就出現變數，由於英特爾先進晶片計畫出現問題，導致德國熱情遭到毀滅性打擊。

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官員透露，雖然英特爾一再保證繼續努力的決心，但隨後便宣布停止在馬德堡（Magdeburg）的300億歐元（約新台幣1.02兆元）投資計畫。消息人士透露，這使蕭茲親自推動將德國變成半導體大國的希望越來越渺茫。

報導指出，雖然前英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）在2024年初時，曾稱英特爾將在德國推動生產最先進晶片，即便目前宣稱「暫停」，但許多業內人士認為，這項計畫基本上已經被放棄。

英特爾的聲明雖重擊了德國對關鍵產業的核心目標，但蕭茲團隊稱蕭茲將繼續堅持下去，但如今隨著德國執政聯盟的瓦解，社會民主黨總理即將面臨選舉，此一狀況恐也會成為負資產。

《彭博》指出，德國重塑半導體中心目標是爭奪全球「數位石油」控制權競賽的一部分。歐盟目標是到2030年在全球半導體產量的市場佔有率提高到20%，但此目標恐無法實現。根據德國工商團體Zvei和顧問公司Strategy&分析，去年德國的水準僅為8.1%，若沒有進一步投資，到2045年該水準將降至5.9%。

更雪上加霜的是，陷入困境的美國晶片製造商Wolfspeed和德國ZF集團（ZF Friedrichshafen AG）也推遲了擴張計畫，格羅方德（GlobalFoundries）更是已將部分產線遷至葡萄牙。

文章指出，現在蕭茲政府只剩下台積電與英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）和博世（Bosch）共同打造的「歐積電（ESMC）」。

過去蕭茲政府的晶片計畫是拉攏政府的主要議題，但如今英特爾投資計畫停擺，引發政府內部的雜音，業內人士坦言，有人認為蕭茲的嘗試無可厚非，也有人批評他的計劃沒有同時推動確定和潛在客戶的需求。

德國經濟部發言人表示，政府仍在與英特爾保持持續溝通，但他拒絕透露更多有關機密會談的細節。

報導也透露，蕭茲並沒有放棄將德國重塑為晶片製造中心的目標，官員們正在尋找替代方案，1位熟悉此事的政府高級官員表示，他們一直追求的目標之一是三星（Samsung）。不過《彭博》報導，目前三星尚未表示有興趣擴大在歐洲的生產。

文章最後指出，對於德國未來推出尖端AI晶片來說，英特爾的替代品很少，因為台積電不會在台灣以外生產其最先進的晶片。這一事實意味著，蕭茲在晶片製造領先領域建立有意義影響力的夢想仍難以實現。

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