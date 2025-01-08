貪腐官員愈打愈多 中國民眾對當局打貪行動已感疲憊

中國國家主席習近平本月6日在中紀委大會上，稱腐敗是中國共產黨面臨的最大威脅。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，中國實行打貪反腐行動十多年，未料貪腐官員愈打愈多，迄今仍三不五時就傳出有高官中箭落馬，中國民眾已對當局打貪行動感到疲憊，當局凝聚民心的邊際效益也日漸下滑。

綜合媒體報導，2012年11月，中國國家主席習近平為安撫民心、平息民怨，大力展開「打虎拍蠅獵狐」反腐敗行動，下至蒼蠅，上到老虎，連正國級幹部也難以倖免，打破了「刑不上常委」的官場慣例。

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然而，習近平打貪行動實施迄今已過10多年，老虎愈打愈多，蒼蠅也總是揮之不去，三不五時就傳出有高官中箭落馬，貪腐不僅沒變少，甚至還蔓延至中國社會各個階層。

習近平本月6日在中紀委大會上，稱腐敗是中國共產黨面臨的最大威脅，因此要堅持「有腐必反」、「有貪必肅」，並預示著今年仍將高壓反腐，甚至比去年更加猛烈。

《星島日報》報導，習近平打貪行動已令中國民眾有疲勞之感，民間反響已經大不如前，甚至有民眾認為中國官媒央視日前播出的反腐大片中，在新聞鏡頭前承認貪腐的中國官員都是「演員」。

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