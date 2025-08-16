聽老闆的話辭工作！他與鄰居創業7年賣掉公司爽撈8700億

Afterpay聯合創辦人莫爾納（Nick Molnar）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕你的老闆可能是生命大貴人。今年35歲的莫爾納 （Nick Molnar）分享，10幾歲就在網路幫家族公司賣珠寶，大學畢業後則跑到創投公司工作，結果老闆竟然每天都來問他珠寶銷售狀況，還說「你在我公司待著太浪費時間，我給你1年時間，讓你有信心去創業」。後來他找鄰居創立先買後付公司Afterpay，7年後推特（現更名為X）創辦人杜錫（Jack Dorsey）創立的Square，以290億美元（約台幣8700億）收購Afterpay。

CNBC報導，莫爾納在澳洲雪梨長大，從小就接觸家族的珠寶生意，讓他很早就對創業產生興趣。10幾歲的時候，莫爾納就開始在eBay上銷售家族公司的珠寶，後來又在自己的網站銷售。

但大學畢業後，莫爾納並沒有選擇創業，而是希望找在金融業找一份工作，實現夢想。未料，他的珠寶生意成了求職的絆腳石。莫爾納說，他曾投履歷找投資銀行的工作，那些公司看到他履歷上寫著的珠寶生意，就會問他幹嘛還要做別的工作。

2011 年，莫爾納開始在澳洲創投公司 MH Carnegie & Co. 工作，他的老闆成為莫爾納創業的支持者。該公司的創辦人卡內基說，「每天早上」都會問莫爾納當天賣了多少珠寶。莫爾納說，當時該網站的年收入約200萬澳元（約台幣3908萬）。

卡內基還對莫爾納說：「我覺得你在我公司待著是浪費時間，我會保留一年的工作機會，讓你有信心去創業。」

Afterpay在2021年被Square併購。（路透）

於是，莫爾納2012年離開公司，除了繼續經營自己的線上珠寶生意，並開始與鄰居艾森（Anthony Eisen）合作創辦一家新公司。2014年，他們共同創立「先買後付」公司 Afterpay。

僅僅7年後的2021年8月，他們的公司被推特（現更名為X）創辦人杜錫（Jack Dorsey）創立的Square，以290億美元收購，並更名為Block。

報導說，莫爾納很早就有創業的傾向，但最初還是選擇普通的工作，因為他想要一份全職工作提供的穩定收入和可以照顧家人的安全感，最後是在創投老闆卡內基保證預留1年的工作機會，才踏出創業第一步。他強調，除了卡內基給他信心外，在創投公司任職期間，學習不事後諸葛的精神，也是一大助益。

