台股收盤》台積電、聯發科齊跌 指數收跌243點

台積電、聯發科齊跌，指數收跌243點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週二全面收黑，其中又以科技股為主的那斯達克與費半跌勢較重，跌幅皆超過1.8%，台股週三在台積電、世芯-KY、力旺、創意、聯發科等高價股開盤下跌，指數開盤跌128.98點，以23522.29點開出，在台積電下跌25元，半導體、電子零組件等電子股也跟著跳水，加上塑化、鋼鐵、觀光等傳產也翻車下，指數開低走低，終場跌243.94點，收23407.33點，成交量3598億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌25元，收1105元，成交額500.05億元，排名第1；聯發科跌20元，收1470元，成交額159.71億元，排名第2；智邦漲2元，收768元，成交額126.67億元，排名第3；聯鈞漲22.5元，收312.5元，成交額119.91億元，排名第4；世芯-KY跌125元，收3075元，成交額90.42億元，排名第5。

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緯穎跌15元，收2755元，成交額81.38億元，排名第6；鴻海跌2元，收188元，成交額76.41億元，排名第7；上詮漲12元，收308元，成交額61.67億元，排名第8；晟銘電漲1.5元，收158元，成交額60.51億元，排名第9；新盛力漲2.9元，收72.7元，成交額52.36億元，排名第10。

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