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美債殖利率狂飆超危險！專家警告：恐重演「特拉斯時刻」

2025/01/08 09:35

美債殖利率不斷上升。（路透）美債殖利率不斷上升。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債價格近期持續下跌，私募基金「阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）週二（7日）警告，美國國債殖利率上升速度如此之快，債市恐怕有動盪的風險，類似於導致英國前首相特拉斯（Liz Truss）下台的劇變。

《彭博》報導，美國10年期公債殖利率為4.6%左右水準，來到2024年5月以來最高，市場擔憂，美國要如何管理其不斷膨脹的債務負擔？特別是在即將上任美國總統的川普已承諾減稅之際。

史洛克在接受彭博電視台採訪時，點出這可能是「一個潛在的特拉斯時刻。」

2022年，投資者反對特拉斯的支出計畫，最終引發市場崩盤，英鎊大跌、英國公債殖利率螺旋式上升，推動退休基金瀕臨崩潰。儘管大多數主流投資者認為，美國不太可能重演此種程度的動盪，但市場一直擔心川普的政策會加劇通膨，並令債券投資者感到不安。

展現出債市焦慮情緒的另一個指標，是「期限溢價」。該指標最近觸及2015年以來的最高水平。史洛克認為，9月以來長期利率的上升，有80%可能是由對財政政策的擔憂推動，而長期利率走高會帶來一系列後果，「讓我們回想起2022年的情景。」

史洛克表示，如果美國公債殖利率居高不下，企業不得不面對持續高昂的借貸成本，股票投資者也將蒙受損失。2022年美國國債殖利率飆升，標普500指數下跌19%。

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