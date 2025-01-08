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黃金回吐漲幅原因揭曉！專家稱「這大國」支撐價格

2025/01/08 08:52

黃金價格週二（7日）上漲。（彭博資料照）黃金價格週二（7日）上漲。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二（7日）上漲，但在美國職位空缺增加，表明聯準會 （Fed）大幅降息的可能性減弱後，美元和公債殖利率走強，讓金價承壓回吐早盤部分漲幅，而數據顯示，中國人行12月增加黃金儲備，對此專家表示：「中國人行的採購可能會持續支撐黃金價格。」

現貨黃金上漲0.5%報每盎司2648.76美元，早盤漲至1%；美國黃金期貨收高0.7%，報每盎司2665.40美元。

《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「就業機會強於預期，加上ISM服務業強勁，都表明經濟強勁，但通膨威脅揮之不去，可能讓Fed在3月份按兵不動。」數據顯示，儘管招聘放緩，但美國11月職缺意外增加。截至11月底，職缺增加25.9萬個，達809.8萬個。

同時，官方數據顯示，中國人行12月增加黃金儲備，為連續第2個月增加。

ActivTrades資深市場分析師伊萬傑里斯塔（Ricardo Evangelista）表示：「中國人行的採購可能會持續支撐黃金價格。」

目前投資者等待週五的美國就業報告、ADP就業報告，以及週三Fed的12月會議紀要，以獲取更多的政策線索。

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