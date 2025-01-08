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AI晶片重傷 三星獲利遠低於預期

2025/01/08 10:39

三星公佈第4季初步業績，營業利潤大幅低於分析師預期。（路透資料照）三星公佈第4季初步業績，營業利潤大幅低於分析師預期。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星電子（Samsung Electronics）週三（8日）發佈了第4季初步業績，營業利潤大幅低於分析師預期，反映出三星為奪回關鍵的AI晶片和智慧手機領域市佔所付出的高昂代價。

綜合外媒報導，三星公佈的單季營業利潤6.5兆韓元（約新台幣1608.1億元），較Q3下滑29％，遠低於分析師平均預測的8.96兆韓元（約新台幣2216.7億元）。營收達到75兆韓元（約新台幣18.55兆元），同樣低於預期。

三星在聲明中表示，由於研發成本上升、先進晶片製造能力提升，以及個人電腦（PC）和手機使用的傳統記憶體晶片需求放緩，導致公司獲利受到影響。令人失望的結果可能會引發人們的擔憂，顯示三星在利潤豐厚的AI領域進一步落後競爭對手SK海力士（SK Hynix）和美光（Micron）。

三星第3季的業績表現，現在看起來雖然優於第4季，但整體財報仍令人失望，以至於三星在10月罕見的向投資人致歉。三星在當時表示，公司在向輝達（NVIDIA）供應HBM（高頻寬記憶體）方面正在取得進展，但在此之後，三星並未提供任何更新的資訊，供貨一延再延的問題也持續影響獲利。

根據韓媒《韓國中央日報》報導指出，輝達執行長黃仁勳週二（7日）在拉斯維加斯表示，三星要向輝達供應HBM，必須推出新的設計，並補充，三星應該可以做到，並且做得非常快。

現代汽車證券（Hyundai Motor Securities）分析師認為，三星獲利前景低於預期，一次性成本以及令人失望的晶片、顯示器業績可能會侵蝕利潤，而三星向輝達供應HBM恐怕還需要一段時間。

除此之外，三星也面臨行動晶片銷售疲軟的影響，並正竭力應對中國傳統晶片供應不斷增加的問題。三星表示，由於手機需求放緩，工廠產能利用率降低，以及研發成本上升，三星的設計和代工邏輯晶片的業務利潤也下滑；三星補充，由於新機款銷售效應減弱和競爭加劇，包括手機、電視和家電產品在內的設備業務獲利下降。

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