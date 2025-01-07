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永豐金擬併京城銀 金管會：尚未收到申請案

2025/01/07 18:52

去年12月27日永豐金控宣布將斥資599億元併購京城銀行。對此，金管會今表示，目前尚未收到申請案。（資料照，記者李靚慧攝）去年12月27日永豐金控宣布將斥資599億元併購京城銀行。對此，金管會今表示，目前尚未收到申請案。（資料照，記者李靚慧攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕去年12月27日永豐金控宣布將斥資599億元併購京城銀行。對此，金管會今表示，目前尚未收到申請案。

永豐金去年12月27日經董事會決議後召開重訊記者會宣布，將以現金加普通股股權，合計每股約53.89元的價格，將京城銀行納入持股100%的子公司，交易總價達599億元。換股方式以每1股京城銀普通股換26.75元現金加1.15股永豐金普通股。

金管會銀行局副局長林志吉表示，此案還只是一個雛型，金管會目前尚未收到相關申請案，且對進行中案件不予評論。但他也說，如果永豐金遞件，將依規定辦理審核，顧及員工、股東、投資人等各方面權益。

林志吉說，金管會將會依相關規定辦理，目前無從知曉是用金融機構合併法、企業併購法還是金控法的相關條文，要等永豐金和京城銀正式遞件後，視其申請內容才能對外說明。金管會對進行中案件不予評論。

不過他強調，金管會對合併案件的審核，會顧及員工、股東、投資人等各方面權益，這也都是歷來審查合併購、併購案的重點。

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