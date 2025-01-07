威宏去年營收達83.44億元 柬埔寨廠最快上半年放量

精品包袋製造商威宏-KY（8442）公告去年12月合併營收為5.9億元，年減7%，全年合併營收為83億元，年增5%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕精品包袋製造商威宏-KY（8442）公告去年12月合併營收為5.91億元，年減7.22%，受到年終供應鏈控制庫存，以及新產品供應鏈尚不穩定造成部份產品出貨時程遞延所致，2024全年合併營收為83.44億元，年增5.03%。

威宏深化東南亞地區佈局多年，柬埔寨為集團近年重點發展區域，子公司威保柬埔寨廠已於去年12月正式落成啟用並投入試產，主要生產運動手套護具等週邊配件。

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初步規劃可承載近50條產線，最快上半年由NIKE正式驗廠完成後放量生產，隨著運動產業景氣循環已落底，運動品牌大廠陸續回補庫存，今年運動包袋及護具配件等訂單明顯增溫，可望帶動整體營收保持穩健。

受美國總統當選人川普提高關稅計劃影響，國際知名大廠客戶正加速轉移訂單至東南亞地區，威宏可享轉單效益更為明顯，其中越南德御擁有成熟的包袋製程，目前上半年訂單已呈現滿載。

歐洲法系女包客戶亦提出今年轉移生產基地的需求，考量地緣政治等因素，下半年起將擴大越南生產基地佈局計畫，公司正積極規劃承租新廠房並持續招募人力進駐生產，以滿足龐大的訂單需求。

為進一步擴建廠區增加產線、充實營運資金及償還銀行借貸，公司今年亦不排除啟動募資計劃，以利優化集團成本結構，創造更高獲利表現。

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