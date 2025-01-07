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股匯雙漲！台幣勁揚1.23角收32.739元

2025/01/07 17:52

新台幣勁揚1.23角，收32.739元。（記者陳梅英攝）新台幣勁揚1.23角，收32.739元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電再創天價、外資熱錢持續湧入下，不僅帶動大盤指數漲逾百點，也推升新台幣兌美元匯率一舉升破32.8元關卡，最後收在32.739元、勁揚1.23角，匯價連2紅，成交量回到20.37億美元的大量。

台股今天上漲103.56點，收在23651.27點，三大法人合計買超172.86億元。其中，外資續買超111.3億元。

台幣則受惠於台股持續攻高，外資熱錢匯入，加上出口商年關前拋匯需求出籠，昨日結束連3黑、收在當日最高價後，今早以32.8、升值5.2分開出，很快便升破32.8元關卡，午後更一路追高至32.712元，勁揚1.49角，匯價創下2025年新高。

主要亞幣方面，日圓隨美元走勢跌宕起伏，如洗三溫暖，早盤先是殺低至158.412兑1美元，創下7月以來新低，隨日本財務大臣加藤勝信出面喊話，表示將採取適當行動防止匯率過度波動，加上午後美元回落，日圓演出絕地大反攻，人民幣貶值壓力也稍稍獲得舒緩。

根據央行統計，美元指數今日重挫0.66%，韓元狂飆1.08%，居亞幣漲幅之冠、新幣強升0.59%、台幣勁揚0.33%、日圓升值0.11%、人民幣也小漲0.03%。

《華盛頓郵報》週一報導美國總統當選人川普的團隊正在研擬縮減關稅範圍，隨後川普在社交平台否認，金融市場隨事件演變，波動劇烈。

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