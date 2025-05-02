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黃金狂瀉慘了？暴跌到兩週最低點

2025/05/02 08:29

黃金價格週四（1日）跌到兩週低點。（彭博資料照）黃金價格週四（1日）跌到兩週低點。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受貿易緊張局勢緩和訊號，以及黃金最大消費國中國放假的影響，黃金價格週四（1日）跌到兩週低點，目前投資人正關注本週五將公布的美國非農就業報告，以推估經濟前景。

紐約黃金期貨下跌2.9%至每盎司3222.20美元；黃金現貨價下跌2.3%，報每盎司3211.53美元，盤中最低曾跌到4月14日迄今最低。

《路透》報導，RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「有跡象顯示即將達成貿易協議，中國也表示川普政府已經開始接洽。投資人風險胃口打開，使避險的黃金出現一些獲利回吐。」

川普表示，美國可能與印度、日本、南韓達成貿易協議，並補充說，與中國達成協議的可能性「非常大」。此外，中國央視旗下社群媒體「玉淵潭天」引述消息人士發文指出，最近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，尋求就川普的145%關稅進行談判。

另外週三的數據顯示，美國第1季經濟萎縮，3月個人消費支出 （PCE）物價指數持平，如今投資人目光全部都集中在週五的非農就業報告上。

美國聯準會（Fed）決策官員已經表示，在有明確跡象顯示通膨將降到2%目標、或就業市場潛在惡化之前，將保持利率不變。

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