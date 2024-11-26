美媒：輝達的對手並非真正敵人 買NVIDIA晶片別無選擇

美媒節目主持人表示，沒有對手可以挑戰輝達。圖為輝達執行長黃仁勳。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC節目主持人克萊默（Jim Cramer）表示，沒有一家公司能夠成功挑戰輝達（NVIDIA）技術霸主地位，它將繼續鞏固在人工智慧半導體市場的主導地位，克萊默說：「沒有對手可以挑戰輝達，所謂的敵人並非真正的敵人」。

《Mad Money》的主持人克萊默強調輝達無與倫比的市場地位，他表示：「我知道很多人都在追逐輝達，而且一直都有關於其他公司如何試圖更快地製造晶片、更好地發展晶片的故事。但他們不能。輝達的所謂敵人並不是真正的敵人」。

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輝達的第3季財報強化Cramer的樂觀立場，該公司公佈的營收達到驚人351億美元，年增94%。光是資料中心收入就達到308億美元，凸顯該公司在人工智慧基礎設施中的關鍵作用。

克萊默強調輝達背後令人信服的投資論點，並引用執行長黃仁勳的說法，即客戶每投資輝達晶片一美元即可賺取五美元。 克萊默說：「這意味著他們別無選擇，只能購買輝達的晶片」。

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