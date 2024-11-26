晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美媒：輝達的對手並非真正敵人 買NVIDIA晶片別無選擇

2024/11/26 18:09

美媒節目主持人表示，沒有對手可以挑戰輝達。圖為輝達執行長黃仁勳。（彭博）美媒節目主持人表示，沒有對手可以挑戰輝達。圖為輝達執行長黃仁勳。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNBC節目主持人克萊默（Jim Cramer）表示，沒有一家公司能夠成功挑戰輝達（NVIDIA）技術霸主地位，它將繼續鞏固在人工智慧半導體市場的主導地位，克萊默說：「沒有對手可以挑戰輝達，所謂的敵人並非真正的敵人」。

《Mad Money》的主持人克萊默強調輝達無與倫比的市場地位，他表示：「我知道很多人都在追逐輝達，而且一直都有關於其他公司如何試圖更快地製造晶片、更好地發展晶片的故事。但他們不能。輝達的所謂敵人並不是真正的敵人」。

輝達的第3季財報強化Cramer的樂觀立場，該公司公佈的營收達到驚人351億美元，年增94%。光是資料中心收入就達到308億美元，凸顯該公司在人工智慧基礎設施中的關鍵作用。

克萊默強調輝達背後令人信服的投資論點，並引用執行長黃仁勳的說法，即客戶每投資輝達晶片一美元即可賺取五美元。 克萊默說：「這意味著他們別無選擇，只能購買輝達的晶片」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財