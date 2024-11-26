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LINE Pay申購抽籤爆量詐騙現蹤 LINE Pay籲勿相信不明投資管道

2024/11/26 16:37

LINEPAY申購抽籤爆量詐騙現蹤，LINE Pay呼籲投資人勿相信不明投資管道 （業者提供）LINEPAY申購抽籤爆量詐騙現蹤，LINE Pay呼籲投資人勿相信不明投資管道 （業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕第三方支付業者LINE Pay（連加網路、7722）正進行上市前公開承銷申購，因價差逾8萬元，首日已吸引近6萬投資人參與，中簽率不到3%，LINE Pay接獲訊息，已有投資詐騙群組聲稱，只要配合開戶即可代為申購，呼籲投資人，切勿相信其他不明投資管道。

LINE Pay進行初次上市股票公開申購，投資人以每股價格508元登記抽籤，LINE Pay僅提撥1748張股票公開申購，每張申購價50.8萬元，對比今日收盤價595元，價差達17%。

不過，LINE Pay今日發布重大訊息，提醒投資人，要參與該公司初次上市的股票公開申購，僅能透過交易所股票申購系統申購，提醒切勿相信其他不明投資管道。

經詢問LINE Pay，發現近日已有投資詐騙群組，以LINE Pay為標的，向投資人遊說，公開申購中簽率極低，聲稱有管道可優先申購，只要配合開戶即可完成，LINE Pay擔心有投資人受騙，因此公開示警，呼籲民眾循合法管道申購。

根據證交所公告，LINE Pay申購日自25日開始至27日截止，僅提供1748張公開抽籤，每筆僅限申購1張，每張申購價50.8萬元，統計至今（26）日上午，已有5萬9175筆參與抽籤。

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