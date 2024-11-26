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統一集團砸235億元興建航空城物流園區動土 2028年啟用

2024/11/26 16:16

統一集團由統一超商斥資235億元興建桃園航空城物流園區，今天舉辦動土祈福典禮，預計2028年取得使用執照後啟用。（統一企業提供）統一集團由統一超商斥資235億元興建桃園航空城物流園區，今天舉辦動土祈福典禮，預計2028年取得使用執照後啟用。（統一企業提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一（1216）集團由統一超商（2912）斥資235億元興建桃園航空城物流園區，今天舉辦動土祈福典禮，預計2028年取得使用執照後啟用，未來將可服務大桃園、新北市部份地區等，超過2000家7-ELEVEN、康是美、星巴克等物流需求。

統一集團計畫在北、中、南、高等區建置大型複合式多溫層物流園區，在北部地區則選擇「桃園航空城計畫優先產業專用區」做為發展用地，統一超商向桃園市政府透過公開標售取得「H基地」2萬5522坪土地，經1年半的建築規劃並取得建造執照後動土，為繼新市、台中港、民豐等物流園區後，第4座大型物流園區，也是單一園區投資金額最大。

「統一集團桃園航空城物流園區」總樓地板面積7萬坪，委由「劉培森建築師事務所」執行設計，以綠建築為規劃，園區營運效率納入節能減碳考量，包括建置太陽能發電系統、引進AS/RS自助倉儲系統、AGV無人搬運車、Sorter自動分揀機及其他自動化/智能科技的運用。

不同溫層的物流中心同時進駐，亦可達成營運共同管理、公共區域整合、物流配送相互支援調度、庫存空間共用等，以達成減碳效果，呼應2050年淨零排放政策。

園區內並設置北區物流營運總部大樓暨國際會議中心、低溫物流中心、常溫物流中心等，進駐物流關聯企業包括統一速達（宅配物流）、捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（低溫物流）、大智通文化行銷（EC物流）、捷盛運輸（多溫層配送）及統一精工（物流車專用加油站）、統一超商（便利服務）等，將可提供逾1000個在地工作機會。

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