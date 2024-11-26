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帶領台積電屢創新局 劉德音獲頒「潘文淵獎」

2024/11/26 16:04

劉德音（中）獲頒「潘文淵獎」。（記者洪友芳攝）劉德音（中）獲頒「潘文淵獎」。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕第十八屆「潘文淵獎」頒獎典禮今（26日）於香格里拉台北遠東國際飯店舉行，以表揚得獎者長期對我國科技產業發展開拓卓越貢獻的終身成就獎，頒獎典禮由基金會董事長史欽泰主持，前行政院院長、現任中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎給今年得獎人、台積電前董事長劉德音。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰致詞時表示，基金會自1996年成立以來，始終致力於推動臺灣科技產業的發展，並紀念潘文淵博士對積體電路產業的遠見與卓越貢獻。基金會設立的「潘文淵獎」表揚科技領域具突出成就的業界領袖，自2004年起已累積多位傑出得主，包括張忠謀、施振榮、蔡明介等科技產業的頂尖領袖，這些得獎者共同成就了臺灣在全球科技產業的領先地位。

劉兆玄指出，潘文淵獎是臺灣科技界的最高榮譽，素有「台灣科技界的諾貝爾獎」之稱。今年得獎者劉德音的傑出成就不僅深刻影響了國家的半導體產業，也在國際上廣受肯定。他的領導與創新使台積電在先進製程及綠色製造等領域屢創新局，彰顯了臺灣在全球半導體產業中的強大實力。

第十八屆「潘文淵獎」頒獎典禮今（26日）於香格里拉台北遠東國際飯店舉行。（記者洪友芳攝）第十八屆「潘文淵獎」頒獎典禮今（26日）於香格里拉台北遠東國際飯店舉行。（記者洪友芳攝）

台積電董事曾繁城說明，今年由台劉德音獲潘文淵獎最高榮譽，他在1993年加入台積電，擔任工程副處長一職，建立台積電首座八吋晶圓廠，主導先進技術事業，並在2000 年台積電購併世大積體電路後出任總經理，順利將世大內部的管理、企業文化改造成為台積電經營模式，備受創辦人張忠謀信任。2018年6月張忠謀退休後，劉接任董事長，2024年6月正式卸任董事長職務並退休。

劉德音長期深耕於半導體產業，憑藉其創新精神和前瞻視野，帶領台積電在技術上持續突破，不僅穩固了台灣在全球半導體市場的領導地位，也向世界展示了我們國家在尖端科技上的強大實力。在劉領導下，台積電突破了技術的邊界，從先進製程到環保製造，總是站在科技的最前端，開創了無數創新的局面。更重要的是，他始終不忘企業的社會責任，積極投入於綠色製造、可持續發展與社會公益，成為追求創新方面的模範。

面對全球疫情帶來的晶片短缺危機，台積電在劉德音的領導下，穩定產能供應，並與慈濟、鴻海聯手捐贈BNT疫苗，以行動支持台灣度過艱難時期，受到國人高度敬重。台積電近年來持續擴大在台灣的先進製程布局，同時積極推動全球化戰略。

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