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00940換股完畢！首日再押寶這3檔老將 聯電敲1.48萬張最吸金

2024/11/26 15:41

00940換股完畢！首日再押寶這3檔老將，聯電敲1.48萬張最吸金（資料照）00940換股完畢！首日再押寶這3檔老將，聯電敲1.48萬張最吸金（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕00940週一（26日）換股完畢，而聯電、中信金與華碩3檔老將，全入列前10大成分股，今（26日）持續受投信青睞，全買入前10大，而3檔老將中，又以聯電最吸金，以1.48萬張的買超量居冠，受到投信大買激勵，股價大漲1.11%，收45.4元，成交量4.19萬張。

至於位居00940第3大成分股的中信金，今也在投信敲進7287張下，躋身買超第3大，股價亦呈現開高走高，終場上漲1.74%，收38元，成交量4.57萬張；至於00940第5大成分股的華碩，亦以4453張的買超，位居投信買超第5大，在投信加持下，股價大漲2.49%，收617元，成交量9026張。

投信今買超前10大個股，依序為聯電（2303）1萬4876張、上海商銀（5876）7754張、中信金（2891）7287張、新光金（2888）5239張、華碩（2357）4453張、國票金（2889）3854張、第一金（2892）3708張、正新（2105）3409張、華南金（2880）2478張、大成鋼（2027）2215張。

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