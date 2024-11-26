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聯詠科技台南研發中心大樓開工 年產值估達300億元

2024/11/26 11:29

聯詠科技台南研發中心大樓設計靈感源自聯詠的核心產品—智慧影像顯示IC。（記者劉婉君攝）聯詠科技台南研發中心大樓設計靈感源自聯詠的核心產品—智慧影像顯示IC。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕IC大廠聯詠科技進駐南部科學園區，台南研發中心大樓今（26）日開工，預計2027年第3季完工，將可提供南科 1000個研發職位，年產值預估達300億元。

聯詠科技新建的台南研發中心基地面積2400坪，位於南科南路與南科二路的交匯的核心地段，今天上午由董事長何泰舜、南科管理局長鄭秀絨、台南市長黃偉哲等人動土開工，將興建為地上7層、地下3層的綠建築智能大樓，總樓地板面積1萬1000坪，功能涵蓋辦公與研發實驗場域。

鄭秀絨說，南科爭取聯詠進駐許久，「終於等到你們了！」也期待聯詠台南研發中心大樓3年後成為建築的指標。

黃偉哲也允諾市全力支持。

何泰舜表示，新大樓興建代表聯詠長期扎根台南的具體承諾，期許聯詠成為ESG的實踐者、人才嚮往的公司、善盡社會責任的標竿。

大樓設計靈感源自聯詠的核心產品—智慧影像顯示IC，體現晶片整合創新之美。內部空間以大型核心辦公空間為主，搭配小型討論區、創新會議空間，營造出能激發創意的高效工作場域。外觀則採L型量體設計，有效提升空間使用效率；主立面逐層退縮並設置綠植露台，象徵聯詠科技不斷向上的成長願景。

聯詠科技攜手九典聯合建築師事務所，將環境責任融入建築設計，以達成LEED WELL 智慧建築、綠建築、能效標章等多項認證為目標，利用立面遮陽與空氣導流設計，大幅降低能耗，節能效率達25%，屋頂並設置360kw太陽能板。年節電約200萬度，減少1000公噸的碳排放，並採節水設計 ，全年可節省約1200公噸水資源。

而為了替員工打造健康、高效且彈性的工作環境，辦 公層設有挑高2層樓的彈性交流空間，配備多樣座位配置，以促進互動和靈活性，適應各種工作和休閒需求。同時設有員工餐廳、健身房、按摩室、醫務室等福利設施，體現企業對員工福祉與ESG 永續發展的承諾。

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