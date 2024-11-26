晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股收盤》台積電、鴻海溺水 指數收跌269點失守5日線

2024/11/26 13:53

台積電、鴻海溺水，指數收跌269點失守5日線（資料照）台積電、鴻海溺水，指數收跌269點失守5日線（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週一全面收紅，不過，台積電ADR及輝達收黑，台股今在台積電（2330）開盤跌15元，指數開盤跌158.77點，以22789.6元開出，在廣達、緯創、鴻海、國泰金、富邦金等電金權值股全面拉回，傳產也走跌，在電金傳齊跌下，指數開低走低，跌303點，觸及22645點，所幸在光電、航運、化學等少數類股逆揚，跌勢收斂，終場跌269.61點，收22678.76點，失守月線、5日線與10日線，成交量3092億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌20元，收1010元，成交額273..94億元，排名第1；鴻海跌8元，收202.5元，成交額187.43億元，排名第2；神達跌2.1元，收83.3元，成交額92.27億元，排名第3；華星光漲1元，收169元，成交額69.52億元，排名第4；緯創跌4.5元，收120元，成交額67.86億元，排名第5。

世芯-KY跌65元，收2250元，成交額67.03億元，排名第6；聯鈞跌0.5元，收239元，成交額59.81億元，排名第7；長榮漲1.5元，收229.5元，成交額56.88億元，排名第8；華碩漲15元，收617元，成交額54.87億元，排名第9；金寶跌0.6元，收32.6元，成交額49.99億元，排名第10。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財