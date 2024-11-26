台股收盤》台積電、鴻海溺水 指數收跌269點失守5日線

台積電、鴻海溺水，指數收跌269點失守5日線（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週一全面收紅，不過，台積電ADR及輝達收黑，台股今在台積電（2330）開盤跌15元，指數開盤跌158.77點，以22789.6元開出，在廣達、緯創、鴻海、國泰金、富邦金等電金權值股全面拉回，傳產也走跌，在電金傳齊跌下，指數開低走低，跌303點，觸及22645點，所幸在光電、航運、化學等少數類股逆揚，跌勢收斂，終場跌269.61點，收22678.76點，失守月線、5日線與10日線，成交量3092億元。

前10大成交額跌多漲少，台積電跌20元，收1010元，成交額273..94億元，排名第1；鴻海跌8元，收202.5元，成交額187.43億元，排名第2；神達跌2.1元，收83.3元，成交額92.27億元，排名第3；華星光漲1元，收169元，成交額69.52億元，排名第4；緯創跌4.5元，收120元，成交額67.86億元，排名第5。

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世芯-KY跌65元，收2250元，成交額67.03億元，排名第6；聯鈞跌0.5元，收239元，成交額59.81億元，排名第7；長榮漲1.5元，收229.5元，成交額56.88億元，排名第8；華碩漲15元，收617元，成交額54.87億元，排名第9；金寶跌0.6元，收32.6元，成交額49.99億元，排名第10。

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