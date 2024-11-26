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旅客注意！明年全球機票會再漲 飛「這2地」漲最兇

2024/11/26 13:03

全球商務旅行集團（Amex GBT）預測指出，全球機票價格在2025年會變得更貴。（示意圖，彭博）全球商務旅行集團（Amex GBT）預測指出，全球機票價格在2025年會變得更貴。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國運通旗下全球商務旅行集團（Amex GBT）預測指出，受到更高的成本和供應鏈持續受擾問題將反映在票價上，全球機票價格在2025年會變得更貴。

Amex GBT在飛行成本的年度報告中表示，明年機票價格溫和上漲，漲幅會比今年在疫後出現的飆漲幅度趨於平穩。大部分航線的經濟艙機票價格都會上漲，其中以亞洲和澳洲的經濟艙機票漲幅最大多達14%，因為這兩地是最後才解除疫情限制措施的地區；北美和歐洲地區的經濟艙機票價格漲幅約2%。

雖然航空公司對於2025年的飛航需求更為樂觀，但他們短期內提高載運量的能力依然受限，原因是工資成本升高、地緣政治緊張下燃料價格上升，以及飛機供應商延遲交付，讓航空公司沒辦法讓更多飛機航行。

除此之外，航空公司持續加收新的附加費用，而廉價航空則花錢投資於機場休息室、更舒適的座椅等昂貴的額外設施。

歐亞航線可能會見到經濟艙票價上漲6.6%、商務艙上漲8.2%，這主要是為飛機避開俄羅斯領空、供應受限、以及多家歐洲航空業者撤出中國市場等因素，導致成本上揚有關。

預計澳洲機票漲價幅度是最大的，尤其是國內線。隨著澳洲國內較小的航空業者Rex和Bonza倒閉，澳洲航空與維珍澳洲航空準備鞏固在當地市場的雙頭壟斷地位。

Amex GBT專業服務高級副總裁特哈多（Gerardo Tejado）表示，儘管全球機票價格漲幅趨緩，但仰賴航空差旅的企業將面臨「新現實」，因為隨著航空公司尋求獲得更多營收，預料航空公司會秉持著強硬的協商立場。

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