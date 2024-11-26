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證交所公布：神達、光聖和泰金寶-DR等9檔列注意股

2024/11/26 09:30

神達、光聖和泰金寶-DR等9檔，週一被證交所列入注意股。示意圖。（資料照）神達、光聖和泰金寶-DR等9檔，週一被證交所列入注意股。示意圖。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證交所週一（25日）公布9檔注意股，包含AI伺服器概念股「神達」（3706）、矽光子概念股「光聖」（6442）和代工廠「泰金寶-DR」（9105）都入列。

證交所指出，神達最近6個營業日之累積週轉率為94.05%。且11月25日之週轉率為13.47%，因此遭列注意股。

證交所表示，光聖11月25日之本益比為61.83，且股價淨值比為12.84 。另當日週轉率為 6.51%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比4倍以上，因此也被列入注意股。

證交所指出，泰金寶-DR（9105）則是因為11月22日最近6個營業日的當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率61.09%，且11月22日當日沖銷成交量，占該日總成交量比率66.40%，因此成為注意股。

其他被列入注意股的還有川湖（2059）、美律（2439）、盛達（3027）、大量（3167）、力銘（3593）、興能高（6558）。

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