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黃金大失血暴跌！竟與川普1決定有關

2024/11/26 08:27

週一（25日）黃金價格大跌。（彭博資料照）週一（25日）黃金價格大跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（25日）黃金價格大跌3%以上，5連漲至近3週最高點的走勢被終止，係因報導稱以色列與真主黨即將達成停火協議，且川普提名貝森特（Scott Bessent）擔任美國財政部長，挫傷黃金的避險吸引力。

現貨黃金下跌3.4%，報每盎司2619.66美元，創6月7日以來單日最大跌幅；12月交割的黃金期貨價格下跌3.5%，報每盎司2618.50美元。

《路透》報導，經歷上週大漲後，黃金因買盤耗盡而面臨拋售。道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）表示，川普任命貝森特擔任財長，進一步消除了與美國相關的部分風險溢價，另外還有1點，以色列和黎巴嫩之間的停火協議進一步推低了金價。

不過瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示，一些市場參與者認為貝森特對貿易戰的負面影響較小。

受俄烏局勢升級推動，上週黃金價格漲逾6%，創2023年3月以來的最高水準，隨後在亞洲早盤交易中觸及11月6日以來的最高水準。

本週聯準會將公布11月會議紀要、美國GDP修正數據，以及核心PCE數據，預計將可提供對央行政策前景的見解。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）表示：「我仍然預計12月會降息25個基點，但在即將邁向2025年之際，近期聯準會講者語氣更加謹慎，恐對黃金構成一定的阻力。」

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