中國商業環境5年最差 阿里巴巴等5大網路公司市值蒸發1.33兆

騰訊、阿里巴巴等中國5大網路巨擘本季業績表現不佳，市值大幅蒸發。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕受到中國經濟復甦不均衡與地緣政治的不確定性影響，騰訊、阿里巴巴等中國5大網路巨擘本季業績表現不佳，導致市值合計蒸發410億美元（台幣1.33兆元）。有分析師認為，中國的商業環境不僅比5年前糟糕許多，也比2022年實施防疫清零政策時更糟。

《彭博》報導，這5大網路巨擘在與投資人的電話會議中，一再描述中國經濟復甦不均衡如何損害他們的業務，並為未來蒙上陰影，多數公司對中國政府9月底以來推出的刺激措施，將如何幫助經濟感到審慎樂觀，並懇求投資人保持耐心。但這些曾經挑戰美國矽谷同業，並定義中國私營經濟的巨獸，卻缺乏新的想法和雄心勃勃的目標。

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拚多多的高層吹噓他們販售的廉價大閘蟹，卻不是為令人失望的獲利提供保證。騰訊一如既往地打造和維持「長青」的遊戲，卻未承諾任何即將推出的新作。阿里巴巴高層花了大量時間解釋增加支出的合理性，以抵禦激烈的競爭。即使是在人工智慧領域領跑的百度，也未能推出令人興奮的項目。

過去1週，上述5大網路巨擘的市值合計蒸發410億美元，香港的恆生科技股指數也跌入空頭市場。尤其是11月22日當天，因擔心川普即將回任總統的擔憂，加上對北京當局財政刺激措施推出速度日益感到不滿，中國股市的拋售加劇。

法國外貌銀行（Natixis）首席亞太經濟學家賈西亞-赫雷洛（Alicia Garcia-Herrero）表示，中國的商業環境不僅比5年前糟很多，甚至比2022年實施防疫清零政策時更糟，中國網路業顯然得到了中國產業政策的支持，並有意贏得與美國的科技競賽，但與此同時，它也是個問題叢生的產業。

此外，由於中國今年IPO（首次公開募股）市場近乎凍結，導致投資人透過贖回退出中國新創公司，數據顯示，去年該贖回增加3倍至641家，今年前9月再年增68％，威脅到許多新創公司的生存。

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