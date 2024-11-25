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賀台灣隊奪世界冠軍 全聯小時達、Uber Eats外送折現金

2024/11/25 17:33

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〔記者楊雅民／台北報導〕賀台灣隊奪下史上首座棒球世界冠軍，全聯「小時達」11月25日和26日限時兩天祭出雙重優惠，全館單筆消費滿666元輸入指定折扣碼【台灣奇蹟】即現折100元。

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