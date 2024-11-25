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南韓樂天解體、倒閉傳聞不斷 專家：恢復投資人信心不易

2024/11/25 15:53

南韓樂天集團傳出裁員50％近8萬人、公司解體、倒閉的消息，樂天已嚴詞否認並考慮採取法律行動，但財經專家指出，想恢復投資人信心不太容易。（美聯社）南韓樂天集團傳出裁員50％近8萬人、公司解體、倒閉的消息，樂天已嚴詞否認並考慮採取法律行動，但財經專家指出，想恢復投資人信心不太容易。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓樂天集團傳出資金流動性危機，市場開始傳出裁員50％近8萬人，以及公司解體或倒閉的消息，樂天對此已嚴詞否認，並考慮採取法律行動。不過，韓國財經專家指出．這些傳聞雖然太過誇張，但樂天集團確實本身出了問題，想恢復投資人信心不太容易。

《YTN》報導，財經專家李仁哲（이인철，音譯）表示，有傳言指稱樂天會步上韓國大宇集團的後塵分崩離析、破產倒閉，這種乍看之下很誇張的說法，卻有很具體的指涉內容，比如樂天總債務達39兆韓元（約新台幣9028億元），短期淨利潤卻只有1兆韓元（約新台幣231.5億元），導致償還能力出問題。

在此消息之下，市場產生劇烈反應，樂天集團旗下各上市公司股價單日跌幅從5％至10％，創下52週以來盤中新低，儘管樂天連忙澄清這些謠言毫無根據，將對造謠者追究法律責任，但股價並未得到明顯提振。

李仁哲指出，箇中原因在於樂天集團狀況確實不好，金雞母「樂天化學」過去每年營利超過1兆韓元，但截至今年第3季為止的財務虧損已達6600億韓元（約新台幣152.7億元），主要是受到供應過剩、遭遇中國低成本產品競爭等影響。

另外，當「樂天建設」陷入房地產專案融資登記不實風暴時，泥菩薩過江的樂天化學還出面為其提供擔保；至於旗下電商平台「樂天ON」，截至今年上半年虧損已逾5000億韓元（約新台幣115.7億元）。

李仁哲表示，樂天集團名下房地產和現金超過71兆韓元（約新台幣1.64兆元），因此認為樂天會倒閉的消息過於誇張，然而，樂天化學和電商、百貨、超市、免稅店等銷售業務低迷，以及債務管理不當等問題，是投資人信心遲遲沒有恢復的主因。

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