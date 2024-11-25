新里程碑！台積電高雄2奈米廠明舉行進機典禮

台積電高雄2奈米廠明舉行進機典禮（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）高雄2奈米廠預計明（26）日舉行進機典禮，代表進入從建廠轉到生產階段，並準備於12月1日移入機台，2奈米在南台灣進入新里程碑，帶動今股價開高走高，以1045元開出，盤中最高達1050元，上漲10元、漲幅近1%，市值攀升至27.23兆元，帶動半導體類股漲幅超過1%。

台積電位於高雄楠梓園區的建廠工程經過趕工，P1廠第一期工程進入尾聲，預計明日邀集設備商舉行進機典禮，這也是台積電在高雄的首座晶圓廠、2奈米先進製程在南台灣進入新里程碑。後續還有P1廠第二期將於明年接續裝機，第二座廠（P2）、第三座廠（P3）陸續施工中。

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外資上周五買超台積電7435張，收1040元，不過，單周累計賣超2萬多張，連續4周賣超，11月以來，外資累計賣超達8.53萬張，投信買超6494張、自營商賣超6496張。

美股三大指數上周五（22日）收漲，道瓊工業指數上漲達426.11點並創下新高，輝達成長幅度未令市場驚豔致使股價大跌3.2%，台積電ADR跌0.61%，收190.08美元。

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