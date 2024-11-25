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119億元飛了 ! 美最大退休基金上季將特斯拉持股砍半、錯失「押寶行情」

2024/11/25 09:57

美最大退休基金上季將特斯拉持股砍半，錯失「押寶行情」。（路透）美最大退休基金上季將特斯拉持股砍半，錯失「押寶行情」。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉（Tesla）股價於今年前九個月僅上漲5.3%，但執行長馬斯克力挺川普，在川普獲得勝利後，特斯拉已展開飆漲行情，本季漲幅達34%。不過，美國最大退休基金卻錯過這波「押寶行情」，只因在上季就將特斯拉持股砍半。

《巴隆周刊》報導，跟申報資料顯示，美國加州公務員退休基金（Calpers）於第三季將特斯拉持股幾乎砍半，並加碼買進零售巨頭好市多（Costco）和電信商AT&T。

據報導，Calpers在第3季共出售450萬股特斯拉股票，截至季末的持股總數降至490萬股。特斯拉股價於今年前九個月僅上漲5.3%，但受川普當選激勵，第4季以來股價已飆漲了34%。以特斯拉10月1日開盤262.67美元，至上週五開盤341.09美元這段期間估算，Calpers約錯失至少3.69億美元（約新台幣119億元）的潛在獲利。

Calpers為美國規模最大退休基金，管理逾5200億美元（約新台幣16.8兆元）資產，超過美國任何其他公共退休金。

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