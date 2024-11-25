湖南發現儲量逾1000噸大型金礦！湖南黃金連拉3根漲停

發財了！湖南發現40多條金礦脈，儲量逾1000噸（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國湖南省中部發現一處大型金礦資源後，專家估儲量超過1000噸，受此激勵，湖南黃金（002155）週一（25日）開盤直奔漲停，已拉出連3根漲停。

湖南黃金今股價開盤直奔漲停20.24人民幣，成交量高達9.11萬手，市值來到243.29億元人民幣（約新台幣1094.81億元），短短3天市值暴增60.46億人民幣（約新台幣272億元）。

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外媒報導，湖南省地質局表示，在平江縣萬古金礦的地下約2000米處，探測到40多條金礦脈，估計蘊藏著300噸黃金，地質局補充稱，實際儲量仍需通過可行性研究確定。

專家會商認為，湘東萬古金礦田礦床規模屬於超大型，預測地下3000米以上遠景黃金儲量超1000噸，以現行金價計算資源價值達6000億人民幣（約新台幣2.64兆元）。 此外，地質局估計該礦區在3000米深度以下還有約1000噸黃金資源。

據《證券日報》報道，湖南黃金公司表示，其在該金礦區域內擁有部分礦山。然而，由於金礦深度較大，其商業價值尚不明確。公司進一步指出，目前尚不確定開發該資源是否可行或經濟上是否划算。

目前，中國的黃金總儲量約為3000噸，是全球黃金消費量最大的國家。

今年，由於美國降息預期和地緣政治緊張局勢，金價屢創新高。瑞銀集團報告稱，在宏觀經濟高度波動和地緣政治風險持續存在的背景下，持續的戰略黃金配置和官方部門的購買應該會推動金價上漲。高盛分析師預測，到明年年底，金價將攀升至每盎司3000美元。

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