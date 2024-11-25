憂毀美加墨協定 墨國移除中製零件、拒為中國洗產地

中國汽車零件，甚至整車取道墨西哥湧入北美，引發美國與加拿大抨擊。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕墨西哥因充當中國零組件與產品流入北美的管道而屢遭抨擊，由於擔心美國總統當選人川普以及加拿大總理杜魯道因此退出美加墨自由貿易協定，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）指出，墨國政府已展開行動，要求企業以在地生產的產品取代中國零組件。

美聯社報導，薛恩鮑姆說，「我們進行一項計畫，希望取代中國進口的產品，並讓絕大多數的相關產品在墨西哥生產，要麼由墨西哥企業生產，要麼主要由北美公司製造」。

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報導說，受惠於美加墨自貿協定，工資低廉的墨西哥因美國與外國車企將產線遷移至此，獲得數萬就業機會。然而許多美國人對於中國零組件甚至整車可能利用該協定大舉湧入，進而掏空美國汽車產業，深感激憤。

再者，墨西哥執政黨正取消前總統設立的6個獨立監管與監督機關，這些單位包含反壟斷、透明度與能源監管機構，加上將使墨西哥所有法官參與選舉的改革，在在引發美國與加拿大的疑慮。

依據該自貿協定，成員國必須具備一些獨立機關，以保護外國投資人，例如，相關單位可以防止政府批准恐迫使競爭對手退出市場的國企壟斷。

報導指出，墨國執政黨國會議員為相關顧慮，正重新草擬法案，以符合貿易協定下可以接受的最低要求。墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）指出，「我們正在做的是進行改革，以使法規幾乎與美國完全相同，所以我們可以解決該問題」。

這一切都是捍衛這部2018年簽署、2019年批准的美加墨自貿協定，墨西哥希望相關規則將防止美國或加拿大，在2026年審議該貿易協定時輕易退出。

曾擔任川普第一任期美國副貿易代表的馬約尼（C.J. Mahoney）指出，美國或許不會中止該協定，然而隨著批評聲浪越來越大，華府可能拖延數年才續約。他說，「不立即續約的成本相對較低，我認為將問題延後到以後解決的傾向非常強烈」。

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