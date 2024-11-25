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華爾街日報：TikTok執行長急向馬斯克求援 避免遭禁用

2024/11/25 08:03

TikTok被美國以國家安全風險為由，要求在明年1月前出售當地業務。（資料照，路透）TikTok被美國以國家安全風險為由，要求在明年1月前出售當地業務。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國現任總統拜登曾簽署一項法律，TikTok被美國以國家安全風險為由，要求明年1月前出售當地業務，否則將禁止該社群平台在美上架。不過，川普勝選後，傳出TikTok執行長周受資最近積極向川普的好朋友馬斯克（Elon Musk）諮詢，了解美國新政府及潛在科技政策的看法。

根據《華爾街日報》報導，知情人士透露，中國「字節跳動」旗下社群平台「TikTok」執行長周受資，最近曾聯絡社群平台X的老闆馬斯克，詢問關於美國新政策及潛在科技政策的想法。

事實上，美國今年4月通過的法案，TikTok的中國母公司字節跳動須在明年1月19日前將TikTok出售給非中國買家，否則就會祭出全美禁用TikTok的手段，字節跳動高層在大選前一直在兩面下注，會見了與川普和賀錦麗關係密切的人士。

TikTok執行長周受資。（資料照，美聯社）TikTok執行長周受資。（資料照，美聯社）

先前，字節跳動已強調不會出售，TikTok也於今年5月提起聯邦訴訟，稱強制要求剝離的法案侵犯言論自由。

知情人士透露，TikTok執行長周受資與馬斯克認識多年，兩人還沒討論到如何讓TikTok在美國繼續運作的具體措施，不過，周受資已將2人對話情況通知「字節跳動」，該公司高層則持謹慎樂觀態度。

由於馬斯克與川普互動密切，許多商界領袖尋求他的建議。知情人士透露，自大選以來，馬斯克一直住在川普位於棕櫚灘的私人俱樂部海湖莊園，是川普政權交接、內閣人選討論的核心人物。

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