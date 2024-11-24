元大航太防衛ETF，11月26日掛牌上市。（擷取自元大投信）

〔記者張慧雯／台北報導〕國內唯一全球航太防衛主題「元大航太防衛科技（00965）」，預計於11月26日上市掛牌，成分股以全球航太與防衛科技產業鏈為主，涵蓋國防、航太、衛星、無人機、半導體、資安及國防供應鏈等。

川普勝選後美國航太防衛概念股受五角大廈人事案、以及政府效率部（DOGE）不確定性影響，據彭博資訊，iShares美國航太與國防ETF（ITA）自11月11日歷史高點回檔約4.5%。

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元大航太防衛科技（00965）ETF研究團隊表示，短線訊息面並不改變美國國防預算由全球區域穩定需求所驅動，且預算規劃須反映通膨對實質購買力的影響，因此大規模削減預算將面臨現實考驗，仍看好全球防衛需求將支持預算持續支出，帶動產業表現機會。

從長期持有角度，元大投信認為，全球航太與防衛科技產業具有全球國防預算可望持續創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，由全球政府為買家，供應鏈現金流十分穩定，且產品生命週期長，在相關需求不墜下不易出現明顯景氣循環，是與純粹科技主題投資最大的不同之處。

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