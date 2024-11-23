現在買黃金好嗎？瑞銀揭2025年該持有黃金的4大理由

瑞銀策略師提出了2025年持有黃金的4大理由。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金在最近一週「谷底大翻身」，創2年多來單週最大漲幅，儘管今年黃金漲幅超過30%，不過瑞銀認為，黃金還能再更進一步表現，提出了2025年持有黃金的4大理由，表示從目前的價格來看，黃金仍有更多的上漲空間。

《CNBC》報導，瑞銀全球財富管理策略師坎德爾瓦爾（Sagar Khandelwal）在週四（21日）報告中指出，地緣政治不確定性加劇，是2025年金價走高的催化劑，再來，全球降息週期將會持續到2025年，這將成為金價走高的另一個助力，就算2025年市場對未來幾個月的降息前景更加謹慎，也是能推升黃金。

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坎德爾瓦爾表示，第3個原因是，越來越多資金流入黃金ETF，2024年第3季流入黃金ETF的資金，是2022年第1季以來最多的。最後，是全球央行推動外匯存底多元化，央行遠離美元，可能會黃金提供一些額外支撐，預計央行和私人資產管理公司的去美元化趨勢將持續下去。

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