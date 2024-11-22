台泥法說會 董事長張安平扛水泥出場

台泥（1101）今天召開法說會，台泥董事長張安平特別扛著一袋低碳水泥出場。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）今天召開法說會，台泥董事長張安平特別扛著一袋低碳水泥出場，張安平指出，台泥感覺新鮮光亮，事實上一個水泥公司是一袋一袋水泥堆積出來，不是現在所看到的，包含台灣高科技在內的一切發展，也是一袋一袋水泥把基礎建設建造起來，才有今天的經濟環境。

張安平說，今年是台泥公營轉民營70週年，也是轉型國際化的第1年，在傳統水泥備受檢討的今日，水泥依然被這個世界所需要，依然在人類文明中無可取代。台泥將持續推進水泥廠技術改進、設備改造，在非洲及歐洲投資開發低碳產品，以實踐台泥對世界的承諾，推動減碳，AI誕生更加速了電力的需求，明年台泥將加速全球能源布局。

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張安平指出，中國水泥市場現在多出來的產能達1倍以上，2025年仍會是辛苦的一年，2026年水泥市場會比較平衡往上走，不會是暴利但會有利潤。他認為，中國水泥市場產能3年內應該會降30%。

張安平指出，今年10月已經看到中國水泥售價往上拉，台泥恢復單月獲利，微微復甦的情況應可延續至明年初，台泥將繼續投資改窯技改，資本支出數字還是在現金收入之下，「中國開始走低碳的時候，台泥的競爭力會是高的」。

台泥總經理程耀輝表示，台泥歐洲子公司Cimpor已於11月取得英國布里斯托港的使用權，這座港口未來將打造為連接台泥葡萄牙與非洲低碳水泥產能與英國市場的重要樞紐，意味著台泥未來將把低碳水泥的版圖拓展至歐洲更廣闊的市場。

程耀輝指出，台泥今年前3季合併營收從去年同期的844億元躍升至1090億元，成長29%，台灣仍是營收最大貢獻地區，占比已從去年的62%降至41%，中國營收比重由去年的35%降至21%，歐洲營收比重由3%提升至16%，土耳其營收比重占21%。這顯示台泥持續透過多元化的營收結構，降低對單一市場、單一產業波動的依賴，為集團注入更多的彈性與韌性，同時穩固收入來源的穩定性。

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