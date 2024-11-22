帶領台積電6年市值增4.2倍 劉德音獲「潘文淵獎」11/26頒獎

第18屆「潘文淵獎」得獎人為台積電前董事長劉德音。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕「潘文淵獎」素有台灣科技產業界的諾貝爾獎美譽，今年已邁入第18屆，這屆「潘文淵獎」得獎人為今年年中甫退休的台積電前董事長劉德音，預計11月26日（下週二）舉行頒獎典禮。

「潘文淵獎」為表揚長期對我國科技產業發展的開拓或推展有卓越貢獻的傑出人才。劉德音曾服務於AT&T、貝爾實驗室及英特爾，1993年回台灣加入台積電，擔任工程副處長一職，建立台積電首座8吋晶圓廠，主導先進技術事業，並在2000 年台積電購併世大積體電路後出任總經理。

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劉德音順利將世大內部的管理、企業文化改造成為台積電經營模式，獲得高度認可。2018年，劉德音接任董事長，並在12吋晶圓廠的建設與16奈米、10奈米及7奈米等先進製程的發展中，達成全球領先的技術里程碑。

2019年，劉德音成立台積電企業社會責任委員會，制定五大策略方針，強調綠色製造與人才培育，積極推動企業永續發展。在他短短六年的領導下，台積電不僅市值猛增4.2倍，也讓台積電擠身全球市值前10大企業，受到全球各界矚目，被譽為台灣的科技巨擘。

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