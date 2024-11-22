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輝達財報亮眼股價卻秒洩！外媒揭「1關鍵」讓投資人擔心

2024/11/22 13:55

輝達第三季度財報亮眼。（資料照，美聯社）輝達第三季度財報亮眼。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達在週三（20日）公布第三季度財報，即使輝達營收、利潤皆高於分析師預期的370.9億美元（約新台幣1.2兆元），仍未滿足部分投資者的預期，在盤後股價一度重挫5%。不過輝達預測第四季營收將達到375億美元（約新台幣1.21兆元），高於分析師預期，這顯示出市場對AI晶片需求仍然強勁，但策略師認為，銷售速度放緩成為投資人擔心的關鍵。

《路透》報導，輝達正處於推出其最新Blackwell AI晶片關鍵時期。這款晶片因性能強大而受到了客戶歡迎，並使得輝達第四季處理器銷售額將超過最初預計的數十億美元。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）表示，在Blackwell升級初期，毛利率可能在70%出頭，希望能快速達到70%到80%之間。

不過，第四季營收可望年增69.5%，仍顯著低於上一季94%的驚人增速。報導提到，輝達受惠AI晶片的龐大需求，近期還有Blackwell晶片的利多消息，促使營運始終維持高檔表現，雖然市場對該公司晶片的需求飆升，但供應鏈瓶頸使得輝達難以實現過去常見的營收超預期的表現。

Carson Group市場策略師Ryan Detrick表示，投資者已經習慣輝達的優異業績，但要持續做到變得越來越難、「這仍然是一份非常可靠的財報，不過當門檻如此之高，事情就會變得更加困難」。

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