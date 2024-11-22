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兩大富豪再槓上! 馬斯克散佈假訊息被貝佐斯親自打臉

2024/11/22 12:05

馬斯克在X平台爆料貝佐斯，卻被回文打臉。（路透）馬斯克在X平台爆料貝佐斯，卻被回文打臉。（路透） （路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年美國大選落幕後，全球前兩大富豪馬斯克和貝佐斯再度槓上，起因就是「川普」。根據馬斯克在X平台上稱，今晚剛在海湖莊園得知，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）曾告知所有人，川普肯定會落選，所以他們應該賣掉所有的特斯拉與 SpaceX 股票。

對此，貝佐斯直接回文打臉，直接回覆「這百分之百不是真的；Nope. 100% not true」。隨後，馬斯克回覆「Well, then, I stand corrected；我接受指正」。

據了解，在川普勝選後，貝佐斯在X平台上發文祝賀，並祝福川普在領導和團結我們都熱愛的美國方面取得成功。由於這兩大富豪的恩怨已久，過去20年以來一直爭奪太空旅遊權及美國國家航空暨太空總署（NASA）的合約。

隨著川普勝選，馬斯克已成為川普身邊第一紅人，許多重要場合都可見到兩人共同身影「形影不離」。而投資者對馬斯克旗下企業的興趣更加濃厚，包括AI 新創公司xAI和太空科技公司SpaceX。

《華爾街日報》報導，近期xAI已成功募集了50億美元（約新台幣1626億元）資金，這使得該公司估值已達到500億美元（約新台幣1.62兆元），是幾個月前估值的2倍多。市場預計，xAI今年融資總額將達到110億（約新台幣3578億元）美元。

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