期待川普行情！ 道瓊漲461點、台積電ADR升1.53％

週四美股上漲。（歐新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街主要股指在週四震盪交易後收高，其中道瓊和標準普爾500指數觸及一週高點。道瓊上漲461.88點、1.06%，標普上漲0.53%，那斯達克指數小漲0.03%，費城半導體指數上漲1.61%，台積電ADR上漲1.53%，收在191.24美元。

綜合外媒報導，週四美股上漲，投資人紛紛買進可望受惠於經濟加速成長的周期性股票，包括高盛等銀行股、工業巨頭開拓重工和零售商家得寶。羅素2000指數被視為小型企業的晴雨表以及美國準總統川普提振經濟的受益者，漲幅超過1%。

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投資人也評估人工智慧晶片巨擘輝達的業績，輝達今年成長超過190%，公佈優於預期的第三季業績並發布強而有力的指引後，股價出現波動。部分投資人憂心前幾季營收成長放緩，或擔心輝達沒有超過最樂觀的指導預期，最終股價收盤上漲0.5%，收在146.67美元。

數據方面，美國上週初請失業金人數意外下降，顯示11月就業成長反彈。投資者將在12月中旬FOMC會議之前密切關注聯準會官員的評論。

道瓊工業指數上漲461.88點或1.06%，收報43870.35點。

標準普爾指數上漲31.60點或0.53%，收在5948.71點。

那斯達克指數上漲6.28點或0.03%，收18972.42點。

費城半導體指數上漲78.81點或1.61%，收4963.05點。

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