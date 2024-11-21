台達電擴張印尼業務版圖 聚焦三大領域創新永續

台達電（2308）擴張印尼業務版圖。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）擴張印尼業務版圖，透過與當地經銷商、系統整合商穩固的合作夥伴關係，增進對政府機關與主要客戶的接觸力道，將向當地市場提供客製化解決方案，聚焦資料中心、智慧製造與綠能產業，建構創新、永續的供應鏈生態系。

台達電指出，集團20多年前以電信供應商切入印尼市場，隨著時代與科技變遷，目前已成為當地資料中心、自動化、能源基礎設施領域的重要供應商，除了符合旗下創新發展方針，也反映出公司高度重視推動產品能效，強化自身的永續技術能量。受惠於長年持續不斷的投資與研發，目前已有能力最大程度地減少客戶的碳足跡。

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台達電此次在印尼成立子公司「PT Delta Electronics Indonesia，加強與在地工業廠家的往來，以應對當地市場再轉型過程中所面臨的挑戰，此外，藉由達成戰略合作夥伴關係，台達電正在助力印尼的電動車生態系統成形，同時已和印度尼西亞消費電子工廠簽署備忘錄，提升旗下節能解決方案的滲透率。

台達電強調，新成立的子公司未來將攜手民間企業、政府部門三方合作，推動智慧城市、資料中心、自動化和能源基礎設施的永續發展。除了提供技術解決方案，也將致力於參與當地社群，增強當地的環境保護意識，幫助印尼邁向更為長期的永續目標。

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