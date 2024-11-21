美媒：中國高鐵長度可繞地球1圈成為巨大錢坑

中國的高鐵長度即將超過3萬英里，卻因路線規劃不當，逐漸成為一個巨大的錢坑。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，中國領導人習近平2012年上任時就接下前領導人胡錦濤的規劃，準備興建全長1萬英里（約1.6萬公里）的高鐵，以連接中國最大的城市，如今中國的高鐵長度即將超過3萬英里（約4.8萬公里），卻因路線規劃不當，逐漸成為一個巨大的錢坑。

過去5年，中國在興建新軌道、車站和購買列車上，花費了超過5000億美元（台幣16.3兆元），而截至9月，中國國家鐵路營運商中國國家鐵路集團（CSRG）的債務和其他負債已達8600億美元（約台幣28兆元），創紀錄，每年光是償還債務就需要250億美元（台幣8136億元）。

請繼續往下閱讀...

儘管中國在2022年12月取消防疫封控措施後，高鐵的旅客流量有所回升，但因中國人口預計在未來30年將減少約2億人，未來幾年要提升高鐵旅客流量將面臨挑戰，尤其是中國的高鐵網已延伸至中國內陸人口較少的城市。

例如，四川省富順縣人口最高峰時超過100萬人，如今已降至70萬人，該縣在2021年開通了首條高鐵，目前該縣和週邊地區40英里半徑內至少有12座高鐵站。

《華爾街日報》記者目擊，在最近的一個下午，富順車站己乎空無一人，約20名旅客在可容納1000人的候車室裡閒逛，在幾英里外的另一處更新的高鐵車站同樣空無一人。

中國目前的高鐵長度將近3萬英里，已足以繞地球一圈，而CSRG預估到2035年將再增1萬5000英里，需耗費數千億美元。

中國面臨的挑戰在於，高鐵的成本遠高於傳統火車或巴士等替代方案，北京交通大學學者趙堅認為，中國政府對高鐵的金融風險視而不見，在人口稠密地區興建高鐵才具經濟意義，傳統火車或巴士足以滿足中國大部分地區的需求。

根據中國官媒報導，連接上海和阿里巴巴所在城市杭州科技中心的高鐵，在2010年至2020年的頭10年裡，平均每天吸引10萬人次搭乘。但四川富順縣2021年開通的高鐵路線，平均每天只有9000人次搭乘。

此外，高鐵投資也轉移了用於建立更強大社會安全網等措施的資源。經濟學家指出，中國需要社會安全網來幫助人口老化，並隨時間的推移增加國內消費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法