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台電啟用宜蘭冬山60MW儲能系統 達成自建儲能160MW里程碑

2024/11/21 14:19

台電「60MW冬山儲能系統」正式啟用。（台電提供）台電「60MW冬山儲能系統」正式啟用。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕儲能系統具快速充放電特性，可協助再生能源併入電網的頻率調節，為強化電網韌性，台電今指出「60MW冬山儲能系統」正式啟用，達成台電自建儲能160MW里程碑。

台電表示，政府目標2025年1500MW整體儲能建置規劃中，其中包括500MW民間業者結合光電設置儲能，以及台電自建160MW儲能系統搭配電力交易平台匯聚840MW民間資源（合計1000MW）。

台電表示，近年結合自有場域以變電所為儲能發展基地，相繼打造台南鹽田光電20MW、高雄路園變電所20MW、龍潭超高壓變電所60MW，如今60MW冬山儲能啟用併網，正式達成台電自建儲能里程碑。

台電表示，冬山儲能系統是與國內儲能應用發展先驅企業大同智能合作，結合大同集團電力能源領域專業及資源，在冬山超高壓變電所建置23個儲能貨櫃，占地約1600坪，打造60MW/85MWh儲能系統，儲電量達8.5萬度，等同可滿足約8000戶家庭一整天用電需求。

台電表示，儲能系統因具有電能移轉與快速反應特性，可與現有發電機組搭配，已成電網強韌新利器。冬山儲能採用可進行電能轉移的「增強型動態調頻備轉」（E-dReg）技術，將白天旺盛光電儲存，並於傍晚陽光快速減弱時放電，成為夜尖峰電力穩定供給的生力軍。

台電說，當遇突發電力事件導致電網頻率下降時，亦可於0.4秒迅速反應完成放電，維持電網頻率穩定，兼具提供穩定電力與調節電壓等多重功能。

安全層面上，台電指出，冬山儲能取得國際儲能安全標準IEC 62933-5-2，以及國際工控資安標準IEC62443-3-3雙重認證，並由國際第三方驗證機構頒發證書，在儲能建置、運轉維護及資通訊安全等各面向層層把關。

台電強調，冬山儲能安全系統以零風險零災害預防工作為目標，措施涵蓋氣體偵測與排氣、溫度異常警報、櫃內滅火系統，以及櫃外消防水霧滅火系統等。

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