焦點股》台光電：M8材料定價 大增1倍

台光電今年營運表現亮眼。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）廠商台光電（2383）今年前3季獲利亮眼，前3季EPS高達20.14元，超越去年全年，美系外資出具最新報告看好台光電後市，ASIC AI伺服器的CCL需求在11月初開始增加，台光電M8最高階CCL出貨大增，M8定價比M7高出1倍之多，上修台光電目標價，從680元升至690元。

台光電今日股價帶量急拉，截至10:27分左右，股價大漲6.93%，暫報478.5元。

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美系外資指出，台光電M8訂單需求超乎預期，第4季季增達50-100%，第3季的季增約50%，M8等級CCL收入貢獻可佔台光電第4季營收逾15%，為毛利率與獲利帶來成長動能。

台光電第3季營收174.6億元，稅後淨利25.1億元，每股稅後盈餘為7.3元，續創單季歷史新高。台光電表示，在各類伺服器、高階網通低損耗材料及低軌衛星通訊材料三大類產品的成長引擎帶動下，產能已接近全產全銷。

台光電強調，除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能，2026年中山廠增加60萬張的月產能外，黃石廠再增購設備在現有廠內添加30萬張月產能，預計在2025第2季末開始量產，2025年將增加約20%的產能，2026年增加約15%產能，為全球及本地客戶提供服務，以穩固台光電集團在未來繼續維持在此高階網通低損耗材料世界第一的位置。

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