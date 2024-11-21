50經濟學家預測：川普一上任對中國關稅恐40％起跳

經濟學家研判，美國總統當選人川普的對中貿易戰，最快可能在他一上任就開打，直接將中國進口商品的關稅稅率提高至將近40％，並逐步提高到60％，導致中國的GDP成長率減少約1個百分點。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕經濟學家研判，美國總統當選人川普的對中貿易戰，最快可能在他一上任就開打，直接將中國進口商品的關稅稅率提高至將近40％，並逐步提高到60％，而40％的關稅可能會導致中國的國內生產毛額（GDP）成長率減少約1個百分點。

路透詢問50多名中國和其他國家經濟學家的意見，調查時間在11月13日至20日。這是路透在川普當選後首次針對中國經濟所做的調查。據報導，中國國內外的絕大多數經濟學家都研判，川普將在明年初上任後開始加徵關稅，稅率中位數估計達38％；預測稅率最低為15％，最高為60％。

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在川普的「美國優先」議程中，對中國加徵關稅是非常重要的一環。川普希望透過加徵高額關稅，限制中國過剩產能湧入美國，並糾正雙邊貿易失衡問題，同時推動製造業回歸美國，振興美國經濟。

川普提出的對中關稅稅率目標是60％，但他在選前也揚言，若中國入侵台灣，他將把稅率提高到100％或200％。這種強力加徵關稅的作法，威脅到中國的經濟成長，引發北京不安。

川普在第一任期中對中國商品徵收的關稅稅率，介於7.5％至25％之間。如今，中國經濟狀況大不如前，經濟支柱產業房地產嚴重衰退，國內產業和政府債務壓力龐大，內需持續疲軟，失業飆升，經濟狀況更為脆弱。

大多數受訪者都認為，川普不會在2025年初馬上對中國商品徵收60％關稅，因為此舉可能會加劇美國國內的通貨膨脹。澳新銀行首席經濟學家楊宇霆（Raymond Yeung）認為，美國新政府將沿襲「川普1.0」的作法，中國進口商品的平均稅率，可能會提高到32％至37％。

自9月底以來，中國推出一系列措施來刺激經濟成長，明年中國面臨的壓力將會更大，需要刺激內需以抵銷預期的出口下降。

至於40％關稅稅率將對中國經濟產生何種影響，調查結果顯示，可能使中國2025年經濟成長率減少約0.5至1.0個百分點。

不過，大多數受訪的經濟學家仍將中國今年和明年的經濟成長率預測中位數，分別維持在4.8％和4.5％，與美國大選前的預測一致，2026年的成長率則將進一步下滑至4.2％。

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