福斯汽車明年3/31將終止匯豐汽車經銷合作

台灣福斯汽車今天和匯豐汽車集團同步宣佈，匯豐汽車集團旗下豐舜汽車經與台灣福斯汽車共同審慎評估，並依雙方合意達成共識，豐舜汽車將於114年3月31日經銷授權到期後不再續約。（取自豐舜汽車粉絲頁）

〔記者楊雅民／台北報導〕震撼！台灣福斯汽車今天和匯豐汽車集團同步宣佈，考量自身營運方向及未來市場變化，匯豐汽車集團旗下豐舜汽車經與台灣福斯汽車共同審慎評估，以相互尊重為原則，商議各自未來經營考量，並依雙方合意達成共識，豐舜汽車將於114年3月31日經銷授權到期後不再續約。

台灣福斯汽車表示，雖然雙方合作即將畫下句點，台灣福斯汽車與豐舜汽車密切合作，確保營運交接期間之服務無縫接軌，持續維護車主權益。

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為提供消費者更完善的服務體驗，台灣福斯汽車持續完善全台服務網絡，不僅在苗栗頭份增設快速充電站，更將於今年底在台北內湖設立嶄新展示中心，並建置全台首座室內極速快充站，未來更將陸續在林口、桃園設立全新據點，提升服務覆蓋率，滿足消費者多元需求。

豐舜汽車設立於2021年2月24日，自2021年與台灣福斯汽車簽立合作備忘錄起，開始合作建置福斯品牌經銷據點，並陸續設置福斯汽車新店旗艦中心、福斯汽車汐止新車展示中心及福斯汽車汐止認證中古車暨保修服務中心。

在依循台灣福斯汽車發展方針及營銷輔導下，逐步優化營運流程與服務品質，後續對於各經銷據點服務，亦將持續維護客戶權益，保有最佳的客戶服務體驗。

匯豐汽車表示，身為全台最大汽車經銷集團，近年來積極轉型，朝向多元品牌經銷與車行生活服務發展，從基礎紮實的國產車品牌乘用車與商用車經銷、汽車金融服務、中古車聯盟開始，到進口品牌經銷、與各項新事業發展，期望轉型成為以客戶用車需求為中心的服務生態系。

目前各品牌經銷皆穩健的成長，未來新品牌、新事業的投資也將持續，不僅為客戶提供更完善的服務，也為集團吸引更多優秀人才，提供員工更多元的訓練與發展。

匯豐汽車對於客戶與員工的承諾不會改變，並以永續經營為目標，持續提供多品牌，多面向的車行生活服務。

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